Текс 4 класса о библии

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Библия - это удивительная древняя книга, в которой собраны небольшие по объему 66 книг.Она писалась примерно 1600 лет и ее писали около сорока людей разного сословия: врач, пастух, рыболов, царь, сборщик налогов и многие другие люди. Она - цельная книга и едина по духу, в ней есть две основные части Ветхий Завет и Новый Завет. Многие раскопки археологов подтвердили,что библейские герои не вымышленные люди, а реальные и они жили на самом деле и все,что написано в Библии истина. Библия переведена более ,чем на 2300 языков и нет более читаемой книги на всей планете.