Текс 4 класса о библии
Окружающий мир
Текс 4 класса о библии
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Библия - это удивительная древняя книга, в которой собраны небольшие по объему 66 книг.Она писалась примерно 1600 лет и ее писали около сорока людей разного сословия: врач, пастух, рыболов, царь, сборщик налогов и многие другие люди. Она - цельная книга и едина по духу, в ней есть две основные части Ветхий Завет и Новый Завет. Многие раскопки археологов подтвердили,что библейские герои не вымышленные люди, а реальные и они жили на самом деле и все,что написано в Библии истина. Библия переведена более ,чем на 2300 языков и нет более читаемой книги на всей планете.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С ХИМИЕЙ!!! 10 КЛАСС!!! ДАЮ 95 БАЛЛОВ!!! Задание: Осуществите цепо??ку превращений, укажите условия протекания реакций, назов...
Математика
В трёх ящиках лежит 300 яблок. Число яблок во втором ящике составляет 2/3 числа яблок в первом ящике, а число в третьем ящике - 0,5 числа яблок во ...
Математика
Математика