Текст могут ли животные говорить?
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Текст могут ли животные говорить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ученые не раз пытались проникнуть в мир животных и научиться общаться с каждым живым существом на их языке. Одному исследователю удалось записать на магнитофонную ленту звуки, которые издают скворцы, когда им угрожает опасность. Потом он включил магнитофон с записью. Когда птицы услышали сигнал опасности — сразу улетели. вот как так)
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