Текст могут ли животные говорить?

Гость: Гость:

Ученые не раз пытались проникнуть в мир животных и научиться общаться с каждым живым существом на их языке. Одному исследователю удалось записать на магнитофонную ленту звуки, которые издают скворцы, когда им угрожает опасность. Потом он включил магнитофон с записью. Когда птицы услышали сигнал опасности — сразу улетели. вот как так)