Текст песни Учителям отрывок от песни нам дали только припев Учителя для нас вы свет в окошке свет знаний свет ума и теплоты и даже если сердитесь немножко в глазах у вас озёра доброты Учителя для нас вы свет в окошке свет зна...
Музыка
Текст песни Учителям отрывок от песни нам дали только припев Учителя для нас вы свет в окошке свет знаний свет ума и теплоты и даже если сердитесь немножко в глазах у вас озёра доброты Учителя для нас вы свет в окошке свет знаний свет ума и теплоты и даже если сердитесь немножко в глазах у вас озёра доброты
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы любим вас, родные ваши лица, Вы крылья дали нам, путевку в жизнь Чтоб долететь могли мы словно птицы, До мудрости заснеженных вершин. Учителя-для нас, вы -свет в окошке, Свет знаний, свет ума и теплоты. И даже ,если сердитесь немножко. В глазах, у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко , В глазах у вас озера доброты. Спасибо вам, за истины простые, Спасибо за терпение и труд. Спасибо, что для нас определили, В мир знаний восхитительный маршрут. Учителя-для нас, вы -свет в окошке, Свет знаний, свет ума и теплоты. И даже ,если сердитесь немножко. В глазах, у вас озера доброты. И даже если сердитесь немножко , В глазах у вас озера доброты. Желаем счастья, сил вам и здоровья, Цветов,успеха,радости,любви, Учеников веселое сословье, Мечтает чтобы вечно жили вы, Учителя-для нас, вы -свет в окошке, Свет знаний, свет ума и теплоты. И даже ,если сердитесь немножко. В глазах, у вас озера доброты. Учителя-для нас, вы -свет в окошке, Свет знаний, свет ума и теплоты. И даже ,если сердитесь немножко. В глазах, у вас озера доброты. И даже ,если сердитесь немножко. В глазах, у вас озера доброты.
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