Текст занимает полных 7 страниц. На каждой странице размещается 50 строк по 75 симво??ов в строке. Какой объем оперативной памяти (в байтах) займет этот текст?

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В условии не указана кодировка. Поэтому будем считать, что кодировка 8-ми битная. Значит на хранение одного символа отводится 1 байт. Тогда решение будет таким: 7*50*75*1байт = 26250 байт. Для 16-и битной кодировки ответ будет в 2 раза больше.