Тема: Политическая раздробленность Руси Укажите верные утверждения: 1) в Новгороде слабая княжеская власть 2) Новгород- крупнейший центр торговли 3) Главную роль в Новгороде играли ремесленники, купцы, торговцы 4) Влади...

История
Тема: Политическая раздробленность Руси Укажите верные утверждения: 1) в Новгороде слабая княжеская власть 2) Новгород- крупнейший центр торговли 3) Главную роль в Новгороде играли ремесленники, купцы, торговцы 4) Владимиро-Суздальская земля в дальнейшем стала центром объединения русских земель под Власть Москвы
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Гость:
Экономическое развитие Владимирской Руси было тесно связано и с пролегавшими через её территорию древними торговыми путями. О торговых связях со странами Востока говорят многочисленные сердоликовые и хрустальные бусы, поливные сосуды и, конечно, клады восточных монет (диргемов) . Существовала тесная связь Владимирской земли с Новгородом Великим, особое место в торговых отношениях между ними занимала торговля хлебом. Прочные контакты Владимирская Русь имела с Византийской империей и странами Западной Европы. Речные пути пролегали по Оке, Клязьме, Нерли, но, кроме речных, существовали и сухопутные дороги. Перекрытие торговых дорог могло закрыть проезд купцов и нарушить торговые отношения. Города Ростово-Суздальской Руси делились на старые («старшие» ) и новые (пригороды) . К старшим относились бывшие центры племенных союзов - Ростов, Суздаль, Муром, к пригородам - Владимир, Переяславль и вновь возникавшие городские центры. Муром и Ростов впервые упоминаются в летописях под 862 г. Население их было этнически неоднородным (славяне, меря, мурома) , но в XII в. в них уже преобладал славянский элемент. В городах сосредотачивалось управление целой округой -волостью. Поэтому в них размещались дворы князей, посадников, тысяцких, бояр и членов дружины. Но основными жителями городов были ремесленники и торговцы. В каждом городке имелись кузнецы, гончары, плотники, мастера золотых и серебряных дел и другие специалисты. Специализация шла не по материалу, а по готовому изделию. Седельник, например, должен был знать кожевенное дело, уметь ковать стремена и чеканить узорчатые накладки на седельные луки. Селились ремесленники группами по сходству профессий. Так в городах возникали слободы (или концы) гончаров, кузнецов, кожевников и т. д. Дома ремесленников были больше сельских изб, так как жилище часто совмещалось с мастерской. В некоторых домах уже в XII в. имелись даже вытяжные трубы -дымари, поставленные рядом с печью. Утварь горожан отличалась большим разнообразием и лучшей отделкой. В домах имелись светильники, амфоры для вина, бронзовые кресты, хитроумные замки и ключи. Но жёны ремесленников также, как и крестьянки, мололи муку на жерновах, пряли пряжу и ткали. Ремесленники работали на заказ и на рынок. Некоторые мастера владели местами на торгу и сами продавали изделия. В истории нашего края можно условно выделить пять этапов строительства городов. Первый связан с деятельностью Владимира Мономаха в Ростово-Суздальской земле, когда было построено десять городов-крепостей; второй последовал за переносом столицы княжества из Ростова в Суздаль Юрием Долгоруким, когда было построено 22 города; третий этап падает на период правления Андрея Боголюбского, им было построено четыре города; на пятом этапе во времена Всеволода Большое Гнездо было возведено ещё семь городов, а в канун монголо-татарского нашествия князем Юрием Всеволодовичем возводится один город - Нижний Новгород.
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