Тенизге балықшылармен создеринин тубири мен қосымшасын ажырату
Қазақ тiлi
Тенизге балықшылармен создеринин тубири мен қосымшасын ажырату
Ответ(ы):
Гость:
Теңіз - түбір Ге - қосымша, жалғау, барыс септігі Балық - түбір Шы - қосымша, жұрнақ Лар - қосымша, көптік жалғау Мен - қосымша
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