Теплоход проходит за 6 часов по ттечению реки токоеже растояние, какое за 7,5 часов ??ротив течение. найдите скорость течение реки, если собственная скорость теплохода равна 18 км/ч.

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Пусть х- собственная скорость катера, тогда путь по течению= 6(х+18) км, а путь против течения =7,5(х-18) Зная, что путь по течению=пути против течения, составим и решим уравнение 6(х+18)=7,5(18-х) 6х+108=135-7,5х 13,5х=27 х=2 км\ч ответ : 2 км\ч