У Вити Было 5 рублей у Машы было в 10 больше
Математика
У Вити Было 5 рублей у Машы было в 10 больше
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 • 10 = 50 (руб.) Ответ: у Маши было 50руб.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
РАСПРОСТРАНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВТОРОСТЕПЕННЫМИ ЧЛЕНАМИ, Звонок.Ученики разговарив??ли.вошла учительница.наступила тишина.начался урок.дети слушали.вб...
История
Назовите основные направления коммунистической экспансии. Объясните, почему США вмешались в события Корее и Индокитае.
Русский язык
Геометрия
Отрезки AB и cd пересекаются в точке o , при этом oa=od и oc=ob. найдите угол cao если угол ра??ен 26°