У Вити Было 5 рублей у Машы было в 10 больше

Математика
У Вити Было 5 рублей у Машы было в 10 больше
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Автор: Гость
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Гость:
5 • 10 = 50 (руб.) Ответ: у Маши было 50руб.
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