Назовите основные направления коммунистической экспансии. Объясните, почему США вмешались в события Корее и Индокитае.

Гость: Гость:

Отвечаю по карте «Страны Восточной Азии во второй половине 20 века». Основные направления коммунистической экспансии: 1. Китайская Народная Республика (КНР): Чанчунь, Фушунь, Пекин, Тяньцзынь, Тайюань, Цзинань, Ухань, Сиань, Ланчжоу, Чэнду, Чанша, Гуанчжоу, Фунчжоу, остров Тайвань, Куньмин, остров Хайнань. 2. Корейская Народно – Демократическая Республика (КНДР): Синыйджу, Пхеньян, Сеул, Пусан. 3. Социалистическая Республика Вьетнам: Бентхюй, Сайгон (Хошимин). 4. Лаосская Народно – Демократическая Республика: Вьентьян, Паксе, Пномпень. Американское вмешательство в события Кореи и Индокитая было вызвано стремлением борьбы с коммунистами и установлению американского режима.