Назовите основные направления коммунистической экспансии. Объясните, почему США вмешались в события Корее и Индокитае.

История
Назовите основные направления коммунистической экспансии. Объясните, почему США вмешались в события Корее и Индокитае.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Отвечаю по карте «Страны Восточной Азии во второй половине 20 века». Основные направления коммунистической экспансии: 1.       Китайская Народная Республика (КНР): Чанчунь, Фушунь, Пекин, Тяньцзынь, Тайюань, Цзинань, Ухань, Сиань, Ланчжоу, Чэнду, Чанша, Гуанчжоу, Фунчжоу, остров Тайвань, Куньмин, остров Хайнань. 2.       Корейская Народно – Демократическая Республика (КНДР): Синыйджу, Пхеньян, Сеул, Пусан. 3.       Социалистическая Республика Вьетнам: Бентхюй, Сайгон (Хошимин). 4.       Лаосская Народно – Демократическая Республика: Вьентьян, Паксе, Пномпень.   Американское вмешательство в события Кореи и Индокитая было вызвано стремлением борьбы с коммунистами и установлению американского режима.

Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
На месте,в Казани,за ветром,в поле,гречихе. проверь правописание безударных оконч??ний ударными
Ответить
Геометрия
Отрезки AB и cd пересекаются в точке o , при этом oa=od и oc=ob. найдите угол cao если угол ра??ен 26°
Ответить
Русский язык
Укажи проверочные слова1)ловка.ловкий.ловок 2)сплав.сплавщик.на сплаве. 3)кровь.к??овинка.кровный.
Ответить
Математика
Мама спекла пиріжки. Ніна з"їла 2/3 всіх + 1, Антон: 2/3, що лишилося +1, віра 2/3 + останній. скільки пиріжків спекла мама?
Ответить
Английский язык
Пожалуйста помогите дам 20 баллов
Ответить