На месте,в Казани,за ветром,в поле,гречихе. проверь правописание безударных оконч??ний ударными
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На месте,в Казани,за ветром,в поле,гречихе. проверь правописание безударных оконч??ний ударными
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Место. 2. Казань 3.ветер 4. Поля 5. Гречка
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