Распространите предложения второстепенными членами. Звонок.Ученики разговарив??ли.Вошла учительница.Наступила тишина.Начался урок.Дети слушали.Вбежал Петя.

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Распространите предложения второстепенными членами. Звонок.Ученики разговарив??ли.Вошла учительница.Наступила тишина.Начался урок.Дети слушали.Вбежал Петя.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Прозвенел звонок на урок.Ученики громко разговаривали.Вошла строгая учительница.Наступила полная тишина.Начался урок математики.Дети внимательно слушали.Вдруг резко вбежал Петя.
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