Запиши числа словами 35.54.60.20.119.24.40.28.29.11.90
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Запиши числа словами 35.54.60.20.119.24.40.28.29.11.90
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тридцать пять, пятьдесят четыре, шестьдесят, двадцать, сто девятнадцать, двадцать четыре, сорок, двадцать восемь, двадцать девять, одиннадцать, девяносто.
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