СРОЧНО!!!!! Моторная лодка для прохождение 16 км по течению реки затратила столько ??е времени сколько на 10 км против течения реки.Найдите собственную скорость лодки если скорость течения реки 6 км/ч

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Пусть собственная скорость лодки х км/ч, тогда по течению реки она шла 16/(х+6), а против течения реки 10/(х-6), при этом она затратила одинаковое время, значит можно записать: 16/(х+6)=10/(х-6) 16*(x-6)=10*(x+6) 16x-96=10x+60 16x-10x=60+96 6x=156 x=26 км/ч - собственная скорость лодки.