Тетрадь и ручка стоят 60 гяпик . Ручка дешевле тетради на 20 гяпик. Сеолько стоит руч??а
Математика
Тетрадь и ручка стоят 60 гяпик . Ручка дешевле тетради на 20 гяпик. Сеолько стоит руч??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х будет стоимость ручки, тогда х+20 - стоимость тетради. Из этого следует: х+(х+20)=60 2х=60-20 2х=40 х=40:2 х =20 гяпик стоит ручка 20+20=40 гяпик стоит тетрадь
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