Тетрадь и ручка стоят 60 гяпик . Ручка дешевле тетради на 20 гяпик. Сеолько стоит руч??а

Гость: Гость:

Пусть х будет стоимость ручки, тогда х+20 - стоимость тетради. Из этого следует: х+(х+20)=60 2х=60-20 2х=40 х=40:2 х =20 гяпик стоит ручка 20+20=40 гяпик стоит тетрадь