The coin collection has only got British coins.A) Right, B) Wrong, C) Doesnt say

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The coin collection has only got British coins.A) Right, B) Wrong, C) Doesnt say
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коллекционная монета имеет только Британские монеты.А) верно, Б) неверно, в) не скажу
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