Подскажите как написать благодарсеное письмо растениям окружающий мир 3 клас

Окружающий мир
Подскажите как написать благодарсеное письмо растениям окружающий мир 3 клас
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодарю растения за что вы есть на свете. Без вас мы бы не жили люди и звери. вы в всегда помогает нам ,им бы не был красив . Все должны не мусорить! Спасибо за то что вы есть.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Начерти прямоугольник со стороной 1 дециметр и 1 сантиметров найди его площадь и п??риметр
Ответить
Алгебра
Как решить это показательное уравнение? (2\9)^4x+3=4.5^x-6
Ответить
Русский язык
Запиши Предложения с однородными членами в том порядке,в каком даны схемы. Не забывай ставить знаки препинания. По Волге день и ночь плывут пар...
Ответить
Обществознание
При заключении договора аренды жилого помещения, принадлежавшего Михайлову, Лиховцев настаивал на том, чтобы стоимость аренды была ниже общепринято...
Ответить
Русский язык
Составь и запиши предложение со словом молния в прямом значение
Ответить