Подскажите как написать благодарсеное письмо растениям окружающий мир 3 клас
Окружающий мир
Подскажите как написать благодарсеное письмо растениям окружающий мир 3 клас
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодарю растения за что вы есть на свете. Без вас мы бы не жили люди и звери. вы в всегда помогает нам ,им бы не был красив . Все должны не мусорить! Спасибо за то что вы есть.
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