The USA consist of 50 states

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The USA consist of 50 states
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
США состоит из 50 штатов. Или что нужно?
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