Срочно!!!!!! Умножить столбиком 195•356

Математика
Срочно!!!!!! Умножить столбиком 195•356
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
195 356 ___ 1170 плюс 975 плюс 585 ____ 69420
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