Етистикке баиланысты ангиме курау

Қазақ тiлi
Етистикке баиланысты ангиме курау
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бір куни Гули мектепке келді. Ол апайга сабак айтып берди.
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