Етистикке баиланысты ангиме курау
Қазақ тiлi
Етистикке баиланысты ангиме курау
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бір куни Гули мектепке келді. Ол апайга сабак айтып берди.
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