Перечислите крупные города Восточно-Европейской равнины. есть ли города - миллионеры?
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Перечислите крупные города Восточно-Европейской равнины. есть ли города - миллионеры?
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Санкт-Петербург,Москва,Великий Новгород,Нижний Новгород,Ростов-на-Дону,Казань-миллионеры
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