Треба скдасти твір ким я хочу біть
Литература
Треба скдасти твір ким я хочу біть
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коли виросту дуже хочу стати напишиш ким хочеш бути. Я цю професію вибрала тому що напишиш чому ти її вибрав. В цій професії дуже веселі справи а деколи серйозні. Ось чому я вибрала її.
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