Цена деления прибора 1 мл. какова погрешность прибора

Физика
Цена деления прибора 1 мл. какова погрешность прибора
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цену деления делем на два : 1:2=0,5
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