Цитатная характеристика Молчалина Только давайте честно! Вполне хорошую информ??цию. СРОЧНО!

Литература
Цитатная характеристика Молчалина Только давайте честно! Вполне хорошую информ??цию. СРОЧНО!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
  «Молчалин за других себя забыть готов     Враг дерзости, – всегда застенчиво, несмело,     Ночь целую с кем можно так провесть!» Софья     «Бывало, песенок где новеньких тетрадь     Увидит, пристает: пожалуйте списать.     А впрочем, он дойдет до степеней известных,     Ведь нынче любят бессловесных» Чацкий     «Почему вы с барышней скромны, а с горничной повесы?» Лиза     «При батюшке три года служит,     Тот часто без толку сердит,     А он безмолвием своим обезоружит,     От доброты души простит.     И, между прочим,     Веселостей искать бы мог,     Ничуть: от старичков не ступит за порог;     Мы резвимся, хохочем,     Он с ними целый день засядет, рад не рад,     Играет…» Софья     «Чудеснейшего свойства     Он наконец: уступчив, скромен, тих.     В лице ни тени беспокойства     И на душе поступков никаких,     Чужих и вкривь и вкось не рубит…» Софья
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