Цитатная характеристика Молчалина Только давайте честно! Вполне хорошую информ??цию. СРОЧНО!

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«Молчалин за других себя забыть готов Враг дерзости, – всегда застенчиво, несмело, Ночь целую с кем можно так провесть!» Софья «Бывало, песенок где новеньких тетрадь Увидит, пристает: пожалуйте списать. А впрочем, он дойдет до степеней известных, Ведь нынче любят бессловесных» Чацкий «Почему вы с барышней скромны, а с горничной повесы?» Лиза «При батюшке три года служит, Тот часто без толку сердит, А он безмолвием своим обезоружит, От доброты души простит. И, между прочим, Веселостей искать бы мог, Ничуть: от старичков не ступит за порог; Мы резвимся, хохочем, Он с ними целый день засядет, рад не рад, Играет…» Софья «Чудеснейшего свойства Он наконец: уступчив, скромен, тих. В лице ни тени беспокойства И на душе поступков никаких, Чужих и вкривь и вкось не рубит…» Софья