Цветут ли тюльпаны в степи в самый разгар лета

Окружающий мир
Цветут ли тюльпаны в степи в самый разгар лета
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