Твір на тему "Чи легко бути дорослим" Прошу чим поскоріше

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Твір на тему "Чи легко бути дорослим" Прошу чим поскоріше
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дорослим бути не легко бо треба працювати це як у учнів до школи ходити теж сама и у дорослих .Працювати багато треба ,але потім з радістю відпочивати можна .Звто їздиш на машинах класних)
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