Твір на тему '''' Краса людини в праці '''''

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Твір на тему '''' Краса людини в праці '''''
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я вважаю що якщо людина буде багато працювати та іти до своєї мети то люди будуть шанувати цю людину бо вона добивається свого ,та вона виділяється в публіці людей своїм інтелектом та працездарністю
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