Твір на тему мої весняні канікули ☺

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Ми всі з нетерпінням чекаємо шкільних канікул протягом навчального року. Існують чотири основних види шкільнихканікул: зимові, весняні, літні та осінні. Найбільш тривалі канікули припадають на літній час і тривають три місяці. Зимові канікули тривають майже два тижні. Навесні і восени канікули тривають всього тиждень. Це не довгий термін, але я завжди насолоджуюся своїми канікулами і намагаюся провести їх весело. Ці весняні канікули були повні позитивних емоцій. Спочатку мої батьки хотіли поїхати в теплі краї і взяти мене з собою, але потім передумали. Мій дядько, який живе в Новокузнецьку, запросив нас до себе, і батьки із задоволенням погодилися. Це далеко від Москви, але в результаті ми не пошкодували. Щоб заощадити час, тато запропонував дістатися туди на літаку. Політ тривав близько чотирьох годин. У той же день, як ми прибули, мій дядько показав нам місцеві визначні пам’ятки. Мушу визнати, що місто досить гарний. Ми бачили Спасо-Преображенський собор і пам’ятник Суворову. Коли ми повернулися, дружина мого дядька, тітка Зоя, приготувала для нас смачну вечерю, що складається з рисового плову. На десерт були солодкі пироги з чаєм. Проводячи час у Новокузнецьку, я дізнався, що багато видатних людей жили і працювали в цьому місті. Наприклад, відомий поет Бардін, дослідник Сибіру – Спаський, співачка і актриса Олена Камбурова, радянський футболіст Зінченко. Я зрадів, дізнавшись, що в Новокузнецьку є своя команда з хокею і одна з кращих регбі ліг в Росії. Шкода, що ми не могли залишитися там подовше, принаймні, ще на один тиждень, адже незабаром нам довелося повернутися додому. Мої весняні канікули закінчилися, а з понеділка почалася школа.