Твір на тему "Моя люба мати, калиновий цвіт, в тобі, рідна мати, весь мій любий світ."

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Мама - це найголовніша людина в житті кожного з нас.Кожна дитина має цінувати свою матір і батька.Втім далеко не всі люди цінують те що мають.Є діти які не цінують своїх батьків через різні дрібниці ображаються на них що вони їм щось некупили чи щось незробили.Але ж ми виростаємо завдяки своїм батькам стаємо дорослими, сильнішими, розумнішими здатними на успіх.