Твир на тему улюбленый канал
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Твир на тему улюбленый канал
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я часто дивлюся різні телепередачі. Серед них є розважальні, наукові, пригодницькі та багато інших. На сьогодні є великий вибір телеканалів, найбільше мені подобається канал «1+1», оскільки саме на цьому каналі я знаходжу цікаві для себе передачі. Найбільше мене зацікавлює передача «Найрозумніший». Дивитися її дуже цікаво. Таким чином я перевіряю і вдосконалюю свої знання у різних сферах. Цікаво спостерігати за відповідями моїх однолітків і за їх емоціям. Передача «Найрозумніший» надихає мене стати самостійною, розумною і сильною людиною. Я вважаю, що ця передача одна з кращих і тому вона є моєю улюбленою.
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