Ты привык чувствовать на себе заботу родных: мама вкусно накормит, папа поможет починить велосипед, старший брат или сестра подскажут, как решить сложную задачу по математике. А как ты сам заботишься о них, кому ты оказываешь п...
Обществознание
Ты привык чувствовать на себе заботу родных: мама вкусно накормит, папа поможет починить велосипед, старший брат или сестра подскажут, как решить сложную задачу по математике. А как ты сам заботишься о них, кому ты оказываешь посильную помощь? Какова твоя доля в семейных хлопотах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Братьям шоколадку,маме убраться в доме,поиграть с папой в компьютер.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Папа приедит через одни сутки и 3 часа и сынипосмотрел на время и там было 17 часов вопрос в каком часу прибудет поезд
Математика
Для варенья из вишни на 2 части ягод берут 3 части сахара Сколько сахара следует вз??ть для 1 кг ягод Сколько килограммов вишни было у мамы Если дл...
Математика
На соревнованиях по гимнастике двое судей выставили оценку 9,5 балла, трое- по 9,4 ба??ла, ещё трое- по 9,7 балла. Найдите средний балл спортсмена.
Математика