У Алёшиной собаки родились 7 щенков. Для 5 щенков он уже нашёл хороших хозяев. Сколько еще щенков осталось? напишите схему
Математика
У Алёшиной собаки родились 7 щенков. Для 5 щенков он уже нашёл хороших хозяев. Сколько еще щенков осталось? напишите схему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Было - 7 щ. Отдал - 5 щ. Осталось - ?
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