У Алёшиной собаки родились 7 щенков. Для 5 щенков он уже нашёл хороших хозяев. Сколько еще щенков осталось? напишите схему

Математика

У Алёшиной собаки родились 7 щенков. Для 5 щенков он уже нашёл хороших хозяев. Сколько еще щенков осталось? напишите схему

Автор: Гость