У якому творі розповідається про село спасівка
Українська література
У якому творі розповідається про село спасівка
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Гость:
«ЗА СЕСТРОЮ» На правому березі ріки Самари, за десять миль від Дніпра, розташоване українське село Спасівка. Даремно шукав би хто його в теперішню пору. Воно пропало. Зруйноване, поросле травою, як багато-багато інших тогочасних українських сіл...(416 слів) За А. Чайковським. .
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