У якому творі розповідається про село спасівка

Гость: Гость:

«ЗА СЕСТРОЮ» На правому березі ріки Самари, за десять миль від Дніпра, розташоване українське село Спасівка. Даремно шукав би хто його в теперішню пору. Воно пропало. Зруйноване, поросле травою, як багато-багато інших тогочасних українських сіл...(416 слів) За А. Чайковським. .