У какого животного 6 ног? 1)паук 2)жук 3)моллюск 4)обезьяна
Окружающий мир
У какого животного 6 ног? 1)паук 2)жук 3)моллюск 4)обезьяна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пауууууууууууууууууууууууууук
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