у канареек зеленая окраска оперения доминирует над коричневой и определяется геном, локализованным в Х-хромосоме, а короткий клюв доминирует над длинным и определяется геном, локализованным в аутосоме. При скрещивании самца зел...

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Итак, введем обозначения: А - зеленая окраска. а - коричневая окраска. В - короткий клюв. b - длинный клюв Уже исходя из этого, мы можем составить примерный генотип наших родителей: bbХ(a)Х(a) (cамка) B-X(A)Y Но раз потомство у нас различное, то вероятно, самец будет такой генотип: BbX(A)Y Итак, теперь выявим гены: G bXa bXa bXa bXa; BXA, bY. Построим решетку Пеннета мж bXa bXa bXa bXa BXA BbXAXa BbXAXa BbXAXa BbXAXa bY bbX(a)Y bbX(a)Y bbX(a)Y bbX(a)Y Как мы видим, вероятность появления среди самок особей с зеленым оперением и коротким клювом - 100%.