у канареек зеленая окраска оперения доминирует над коричневой и определяется геном, локализованным в Х-хромосоме, а короткий клюв доминирует над длинным и определяется геном, локализованным в аутосоме. При скрещивании самца зел...

Биология
у канареек зеленая окраска оперения доминирует над коричневой и определяется геном, локализованным в Х-хромосоме, а короткий клюв доминирует над длинным и определяется геном, локализованным в аутосоме. При скрещивании самца зеленой окраски с коротким клювом и длинноклювой коричневой самки полученопотомство с различным сочетанием фенотипических признаков. Какова вероятность появления среди самок потомства особей с зеленым оперением и коротким клювом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Итак, введем обозначения: А - зеленая окраска. а - коричневая окраска. В - короткий клюв. b - длинный клюв Уже исходя из этого, мы можем составить примерный генотип наших родителей: bbХ(a)Х(a) (cамка)  B-X(A)Y Но раз потомство у нас различное, то вероятно, самец будет такой генотип: BbX(A)Y Итак, теперь выявим гены: G bXa bXa bXa bXa; BXA, bY. Построим решетку Пеннета мж     bXa        bXa          bXa        bXa BXA BbXAXa  BbXAXa   BbXAXa  BbXAXa   bY   bbX(a)Y bbX(a)Y   bbX(a)Y  bbX(a)Y Как мы видим, вероятность появления среди самок особей с зеленым оперением и коротким клювом - 100%.
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