У Коли есть марки.Известно,что их количество равно круглому числу десятков и мень??е 70. Коля разложил все марки на 8 стр. альбома поровну и у него осталось 2 марки.Сколько мрок могло быть у Коли? 2 задача В хозяйственном маг...

Математика

У Коли есть марки.Известно,что их количество равно круглому числу десятков и мень??е 70. Коля разложил все марки на 8 стр. альбома поровну и у него осталось 2 марки.Сколько мрок могло быть у Коли? 2 задача В хозяйственном магазине краска продаётся только упаковкми.в таблице указана цена разных упаковок краски. количество банок Цена упаковки в рублях краски в упаковке 1 банок 250 руб 3 банок 660 руб 5 банок 1050 руб Вася купил несколько упаковок, равно 6 банок. Сколько рублей могла стоить покупка Запиши все рзные ответы. ответ1. .......... ответ 2........... ответ3 ............ помогите пожалуйста решить все задачи.

Автор: Гость