У Коли есть марки.Известно,что их количество равно круглому числу десятков и мень??е 70. Коля разложил все марки на 8 стр. альбома поровну и у него осталось 2 марки.Сколько мрок могло быть у Коли? 2 задача В хозяйственном маг...

Математика
У Коли есть марки.Известно,что их количество равно круглому числу десятков и мень??е 70. Коля разложил все марки на 8 стр. альбома поровну и у него осталось 2 марки.Сколько мрок могло быть у Коли? 2 задача В хозяйственном магазине краска продаётся только упаковкми.в таблице указана цена разных упаковок краски. количество банок Цена упаковки в рублях краски в упаковке 1 банок 250 руб 3 банок 660 руб 5 банок 1050 руб Вася купил несколько упаковок, равно 6 банок. Сколько рублей могла стоить покупка Запиши все рзные ответы. ответ1. .......... ответ 2........... ответ3 ............ помогите пожалуйста решить все задачи.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круглое число меньше70 деящее на8 с остатком2 число 50 50:8=6ост2 Коля разложил по 6 марок на 8 стр  2 остались  у Коли могло быть 50 марок
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Национально-освободительная война 1916 года. Причины, характер и исторические знач??ния
Ответить
Русский язык
Как пишется слово развляется
Ответить
Математика
3(x-2)=4x Помогите решить,Тут надо с раскрытием скобок!
Ответить
Русский язык
Составить предложения со словами прогноз прогнозирование
Ответить
Математика
Радиус основания цилиндра равен 4 см, высота в 2 раза больше длины окружности основания.Найди объем цилиндра.
Ответить