У мамы есть бублик и длинная булка. Мама решила, что сделает 7 разрезов. Одним разрезом она режет бублик или булку в одном месте. Какое самое большое число гостей ей удастся угостить?
Математика
У мамы есть бублик и длинная булка. Мама решила, что сделает 7 разрезов. Одним разрезом она режет бублик или булку в одном месте. Какое самое большое число гостей ей удастся угостить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Оууууу сложновато кажется а хотя...
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