У мамы есть бублик и длинная булка. Мама решила, что сделает 7 разрезов. Одним разрезом она режет бублик или булку в одном месте. Какое самое большое число гостей ей удастся угостить?

Математика

У мамы есть бублик и длинная булка. Мама решила, что сделает 7 разрезов. Одним разрезом она режет бублик или булку в одном месте. Какое самое большое число гостей ей удастся угостить?

Автор: Гость