У меня вопрос: Когда появились первые механические часы?

История
У меня вопрос: Когда появились первые механические часы?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Первые механические часы появились в Европе около 1275 г. , однако имя изобретателя нам не известно. Подвешенный на веревке груз вращал колесо, приводившее в действие механизм часов, который каждый час издавал звон.
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