У ребристого колючего кактуса 8 ребер, и на каждом ребре растет по 6 или по 7 колючек. Ребра с шестью и семью колючками чередуются. Сколько колючек не видно? варианты: 18; 19; 20; 21; 26
Математика
У ребристого колючего кактуса 8 ребер, и на каждом ребре растет по 6 или по 7 колючек. Ребра с шестью и семью колючками чередуются. Сколько колючек не видно? варианты: 18; 19; 20; 21; 26
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 8 ребер не видно 3 Варианты 2*6 + 7 = 19 или 2*7 + 6 =20
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
В теплице собрали 96 кг помидоров и 72 кг огурцов помидоры разложили в ящики по 8 кг а огурцы по 6 кг . во сколько ящиков разложили помидоры и огурцы?
Математика
Окружающий мир