У ребристого колючего кактуса 8 ребер, и на каждом ребре растет по 6 или по 7 колючек. Ребра с шестью и семью колючками чередуются. Сколько колючек не видно? варианты: 18; 19; 20; 21; 26

Математика

У ребристого колючего кактуса 8 ребер, и на каждом ребре растет по 6 или по 7 колючек. Ребра с шестью и семью колючками чередуются. Сколько колючек не видно? варианты: 18; 19; 20; 21; 26

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