У ребристого колючего кактуса 8 ребер, и на каждом ребре растет по 6 или по 7 колючек. Ребра с шестью и семью колючками чередуются. Сколько колючек не видно? варианты: 18; 19; 20; 21; 26

Математика
У ребристого колючего кактуса 8 ребер, и на каждом ребре растет по 6 или по 7 колючек. Ребра с шестью и семью колючками чередуются. Сколько колючек не видно? варианты: 18; 19; 20; 21; 26
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из 8 ребер не видно 3 Варианты 2*6 + 7 = 19 или 2*7 + 6 =20
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