У Васи на 300 рублей больше, чем у Пети. Если Вася отдаст треть своих денег, то у них денег станет поровну. Сколько денег у каждого из мальчиков?

Математика

У Васи на 300 рублей больше, чем у Пети. Если Вася отдаст треть своих денег, то у них денег станет поровну. Сколько денег у каждого из мальчиков?

Автор: Гость