У Васи на 300 рублей больше, чем у Пети. Если Вася отдаст треть своих денег, то у них денег станет поровну. Сколько денег у каждого из мальчиков?

Математика
У Васи на 300 рублей больше, чем у Пети. Если Вася отдаст треть своих денег, то у них денег станет поровну. Сколько денег у каждого из мальчиков?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Васи 900 рублей, а у пети 600
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Стилистический разбор прозы метель
Ответить
Литература
Как вы понимаете слова " Идея государства"
Ответить
Математика
3 29/9 × 15/38 срочнооо, пж с пояснением даю 29 баллов
Ответить
Русский язык
Помогите составить предложение побудительное восклицательное которое призовет ?? осторожному обращение с огнем
Ответить
Обществознание
Юмористический рассказ об одном из этпов эволюции человека
Ответить