У Васи на 300 рублей больше, чем у Пети. Если Вася отдаст треть своих денег, то у них денег станет поровну. Сколько денег у каждого из мальчиков?
Математика
У Васи на 300 рублей больше, чем у Пети. Если Вася отдаст треть своих денег, то у них денег станет поровну. Сколько денег у каждого из мальчиков?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У Васи 900 рублей, а у пети 600
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