Учащиеся первых классов занимаются в изостудии "палитра". Занятие каждой группы д??ится 50 мин., а перемена между занятиями 15 мин. В 13:00 начинается занятие первой группы. В какое время закончится занятие третьей группы?

Математика

Учащиеся первых классов занимаются в изостудии "палитра". Занятие каждой группы д??ится 50 мин., а перемена между занятиями 15 мин. В 13:00 начинается занятие первой группы. В какое время закончится занятие третьей группы?

Автор: Гость