Учащиеся первых классов занимаются в изостудии "палитра". Занятие каждой группы д??ится 50 мин., а перемена между занятиями 15 мин. В 13:00 начинается занятие первой группы. В какое время закончится занятие третьей группы?
Математика
Учащиеся первых классов занимаются в изостудии "палитра". Занятие каждой группы д??ится 50 мин., а перемена между занятиями 15 мин. В 13:00 начинается занятие первой группы. В какое время закончится занятие третьей группы?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пройдут три урока и две перемены между ними Следовательно 50*3 + 15*2 = 150 + 30 = 180 минут = 3 часа ровно 13:00 + 3 = 16:00
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Геометрия
История
.Расположите события в хронологической последовательности. A) захват войском Е. Пугачева Казани Б) начало осады Оренбурга B) казнь Е. Пугаче...
Химия
ХІМІЯ 9 КЛАС 50пкт Масові частки карбону, гідрогену та оксигену відповідно дорівн??ють 26.1%, 4,35%, 69,55% визначте формулу та відносну молеку...
Українська література