Ученики школы готовят домашнее задание. Екатерина витрачила на работу 1 час, Саша-3200 секунд,Василий-20 минут,а Ирина - суток.Кто быстрее выполнит задание?
Физика
Ученики школы готовят домашнее задание. Екатерина витрачила на работу 1 час, Саша-3200 секунд,Василий-20 минут,а Ирина - суток.Кто быстрее выполнит задание?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Саша-3200 секунд Василий-1200 секунд Ирина-7200 секунд Ответ:Василий
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