Ученики школы готовят домашнее задание. Екатерина витрачила на работу 1 час, Саша-3200 секунд,Василий-20 минут,а Ирина - суток.Кто быстрее выполнит задание?

Физика
Ученики школы готовят домашнее задание. Екатерина витрачила на работу 1 час, Саша-3200 секунд,Василий-20 минут,а Ирина - суток.Кто быстрее выполнит задание?
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Гость:
Саша-3200 секунд  Василий-1200 секунд Ирина-7200 секунд Ответ:Василий
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