Ученики за 3 дня собрали 1350 кг яблок сколько килограмм решить уравнениям
Математика
Ученики за 3 дня собрали 1350 кг яблок сколько килограмм решить уравнениям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1350:3=х; х=450-собрали за один день
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