Рассчитайте среднюю относительную «молекуляр¬ную» массу воздуха, приняв его сос??ав следующим: азот — массовая доля 75,6%, кислород — 23,1 %, аргон — 1,3%.
Химия
Рассчитайте среднюю относительную «молекуляр¬ную» массу воздуха, приняв его сос??ав следующим: азот — массовая доля 75,6%, кислород — 23,1 %, аргон — 1,3%.
Ответ(ы) на вопрос:
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(75,6·28 + 23,1·32 + 1,3·40)/100 ≈ 29 грамм. Ответ: 29 грамм.
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