Решите уровнения плиз!! 63•х=500+256 пожалуйста!!!
Математика
Решите уровнения плиз!! 63•х=500+256 пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
63х=500+256 63х=756 х=756:63 х=12
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