Ученику и мастеру дано задание изготовить 18 пар обуви. мастер может сделать эту работу за 3 дня , а ученик за 6 дней. за сколько дней они выполнят эту работу вместе?

Математика

Ученику и мастеру дано задание изготовить 18 пар обуви. мастер может сделать эту работу за 3 дня , а ученик за 6 дней. за сколько дней они выполнят эту работу вместе?

Автор: Гость