Ученику и мастеру дано задание изготовить 18 пар обуви. мастер может сделать эту работу за 3 дня , а ученик за 6 дней. за сколько дней они выполнят эту работу вместе?

Математика
Ученику и мастеру дано задание изготовить 18 пар обуви. мастер может сделать эту работу за 3 дня , а ученик за 6 дней. за сколько дней они выполнят эту работу вместе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мастер делает 183=6 пар обуви в день ученик делает 186=3 пары обуви в день получается вместе они сделают всю работу за 18(6+3)=2 дня
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