Как на казахском будет "пошла в магазин
Литература
Как на казахском будет "пошла в магазин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дүкенге барды или же дүкенге кетті
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