Учёные-обществоведы определяют общество как 1) весь окружающий человека мир 2) обособившуюся от природы часть мира, связанную с деятельностью людей 3) многообразие форм и проявлений природы 4) совокупность природных...

Обществознание

Учёные-обществоведы определяют общество как 1) весь окружающий человека мир 2) обособившуюся от природы часть мира, связанную с деятельностью людей 3) многообразие форм и проявлений природы 4) совокупность природных и социальных явлений

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