Учитель прочитал текст а я просллухала но памьятаю что заголовок був "урок праци" 4-а класс "Интелект Украины" я памьятаю тиль початок Диты робылы для Дитячого садка играшкы.......

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Учитель прочитал текст а я просллухала но памьятаю что заголовок був "урок праци" 4-а класс "Интелект Украины" я памьятаю тиль початок Диты робылы для Дитячого садка играшкы.......

Автор: Гость