Учитель прочитал текст а я просллухала но памьятаю что заголовок був "урок праци" 4-а класс "Интелект Украины" я памьятаю тиль початок Диты робылы для Дитячого садка играшкы.......
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Учитель прочитал текст а я просллухала но памьятаю что заголовок був "урок праци" 4-а класс "Интелект Украины" я памьятаю тиль початок Диты робылы для Дитячого садка играшкы.......
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Діти робили для дитячого садка іграшки. Оленка хотіла пошити зайчика. Головку вишила сірого кольору. Вушки темно сірого кольору фетру, тулуб світло сірого кольору а животик білий. Лапки теж сірі. Очка вшиті з ґудзиків. Пришила вона лапки. Вчительці дуже сподобалася така ігиашка і поставила Оленці 12 балів. А іграшку відправили в дитячий садок
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