Углы СОМ и МОК-смежные. Найдите угол МОК, если угол СОМ в 3,5 раза больше угла МОК.СРОЧНО! ( даю 34 балла

Геометрия

Углы СОМ и МОК-смежные. Найдите угол МОК, если угол СОМ в 3,5 раза больше угла МОК.СРОЧНО! ( даю 34 балла

Автор: Гость