Углы СОМ и МОК-смежные. Найдите угол МОК, если угол СОМ в 3,5 раза больше угла МОК.СРОЧНО! ( даю 34 балла
Геометрия
Углы СОМ и МОК-смежные. Найдите угол МОК, если угол СОМ в 3,5 раза больше угла МОК.СРОЧНО! ( даю 34 балла
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
угол МОК = х угол СОМ = 3,5х сумма смежных углов = 180 х +3,5х = 180 4,5х = 180 х = 180/4,5 х = 40 градусов угол МОК 3,5 * 40 = 140 градусов СОМ
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