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Угол стороны которого образуют прямую называют:?
Математика
Угол стороны которого образуют прямую называют:?
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Гость:
Угол называется развернутым
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